على رأسهم القيادي الشيخ خضر عدنان ..اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة تطال كوادر الجهاد الإسلامي

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأحد 5/2/2023 حملة مداهمات اعتقالات واسعة في صفوف قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان في بلدة عرابة غرب جنين.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة المحتلة بعد تفجير باب المنزل واقتحامه بالقوة في بلدة عرابة غرب جنين.

وبين مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل تقتحم منزل الأسير المحرر ماهر الأخرس في بلده عجه .

واعتقل الاحتلال الشاب خالد غوادرة من بلدة بير الباشا قضاء جنين، والشاب إبراهيم الزبيدي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفيما أسماء المعتقلين اليوم الأحد 5/2/2023

٢. خالد غوادرة- بير الباشا غرب جنين

٣. حمودي الصابر- عجة جنوب جنين

٤. عبود الصابر- عجة

٥. إبراهيم الزبيدي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. أمين ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

وفيما أسماء المعتقلين اليوم الأحد 5/2/2023

٢. خالد غوادرة- بير الباشا غرب جنين

٣. حمودي الصابر- عجة جنوب جنين

٤. عبود الصابر- عجة

٥. إبراهيم الزبيدي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. أمين ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم