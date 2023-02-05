22 قتيلاً ومئات الإصابات بحرائق اندلعت في غابات تشيلي

لقي 22 شخصاً حتفهم، وإصابة مئات آخرين، إثر حرائق اندلعت في غابات تشيلي.

ووفق وزيرة الداخلية التشيلية، كارولينا توها، فإن ضحايا الحرائق ارتفعت إلى 22 شخصاً، بينما أصيب 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة.

بدوره، أفاد الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، بأنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة.

من جانبه، أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.

واندلعت حرائق تشيلي على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.