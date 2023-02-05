طقس فلسطين.. أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 2023/02/05: أن يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 50 كم / ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائجاً.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .