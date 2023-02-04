أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 فبراير 2023- سعر الذهب عيار 24- من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل يومي، هي سعر الذهب اليوم في سوريا، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر أسعار الذهب اليوم في سوريا، لذا يتم تحديث الاسعار بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم في سوريا

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 400,000 شراء 399,429

عيار 22 بيع 366,667 شراء 366,143

عيار 21 بيع 350,000 شراء 349,500

عيار 18 بيع 300,000 شراء 299,571

عيار 14 بيع 233,333 شراء 233,000

عيار 12 بيع 200,000 شراء 199,714

الاونصة بيع 12,440,000 شراء 12,422,229

الجنيه الذهب بيع 2,800,000 شراء 2,796,000

الكيلو بيع 400,000,000 شراء 399,428,571

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,667 ليرة $59.98

سعر الذهب عيار 22 138,112 ليرة $54.98

اسعار الذهب عيار 21 131,837 ليرة $52.48

اسعار الذهب عيار 18 113,002 ليرة $44.98

سعر الذهب عيار 14 87,889 ليرة $34.99

سعر الذهب عيار 12 75,333 ليرة $29.99

اسعار أوقية الذهب 4,685,734 ليرة $1,865

اسعار جنيه الذهب 1,054,692 ليرة $419.85

اسعار كيلو الذهب 150,666,697 ليرة $59,977

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642