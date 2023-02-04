أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 فبراير 2023- سعر الذهب عيار 24

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:51 م
04 فبراير 2023
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أسعار الذهب اليوم في سوريا 5 فبراير 2023- سعر الذهب عيار 24- من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل يومي، هي سعر الذهب اليوم في سوريا، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر أسعار الذهب اليوم في سوريا، لذا يتم تحديث الاسعار بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم في سوريا

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 400,000 شراء 399,429

عيار 22       بيع 366,667 شراء 366,143

عيار 21       بيع 350,000 شراء 349,500

عيار 18       بيع 300,000 شراء 299,571

عيار 14       بيع 233,333 شراء 233,000

عيار 12       بيع 200,000 شراء 199,714

الاونصة        بيع 12,440,000 شراء 12,422,229

الجنيه الذهب   بيع 2,800,000 شراء 2,796,000

الكيلو   بيع 400,000,000 شراء 399,428,571

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,667 ليرة $59.98

سعر الذهب عيار 22  138,112 ليرة $54.98

اسعار الذهب عيار 21 131,837 ليرة $52.48

اسعار الذهب عيار 18 113,002 ليرة $44.98

سعر الذهب عيار 14  87,889 ليرة   $34.99

سعر الذهب عيار 12  75,333 ليرة   $29.99

اسعار أوقية الذهب     4,685,734 ليرة       $1,865

اسعار جنيه الذهب      1,054,692 ليرة       $419.85

اسعار كيلو الذهب      150,666,697 ليرة   $59,977

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

3 فبراير        150,712     131,876     113,036     87,916       75,356

2 فبراير        154,501     135,191     115,877     90,126       77,250

1 فبراير        157,812     138,088     118,361     92,057       78,906

31 يناير       155,796     136,325     116,849     90,881       77,898

30 يناير       155,324     135,912     116,495     90,606       77,662

29 يناير       155,801     136,329     116,853     90,884       77,901

28 يناير       155,799     136,328     116,851     90,883       77,900

27 يناير       155,758     136,292     116,821     90,859       77,879

26 يناير       156,013     136,514     117,011     91,008       78,006

25 يناير       157,283     137,626     117,964     91,749       78,642

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