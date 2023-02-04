أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 5 فبراير 2023.. انخفاض متواصل- يشهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضاَ كبيراً، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات الأحد 5فبراير/ شباط 2023، رغم استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 5 فبراير

وعالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء؟

هبط سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 231.25 ريال (61.63 دولار) مقابل 235.85 ريال (62.85 دولار)، أمس، بحسب منصة جولد برايس توداي.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 173.44 ريال (46.22 دولار) مقابل 176.89 ريال (47.14 دولار)، أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

وهوى سعر الذهب في السعودية اليوم للغرام عيار 21 إلى 202.35 ريال (53.93 دولار) مقابل 206.37 ريال (54.99 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

هبط سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم إلى 1619 ريالا (431.42 دولار) مقابل 1651 ريالا (439.95 دولار)، أمس.

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

بحلول الساعة 0233 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1916.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع 2% وسط عمليات بيع أمس الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.

ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.80 دولار.

واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبعدما رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس كما كان متوقعا.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، مما كبح أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.5232 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.1% إلى 1020.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1655.60 دولار.