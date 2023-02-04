أسعار الدولار اليوم في مصر الأحد 5 فبراير 2023- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري- شهد سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 5 فبراير/شباط 2023، استقراراً وبقى على مكاسبه في أفرع بعض البنوك الكبرى بالفنادق والمطارات، فيما تسود حالة من الترقب الأسواق بعد قرار المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

وأبقى المركزي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلا في بيان إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3 بالمئة.

ومنذ مارس آذار، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار.

وقالت لجنة السياسة النقدية للمركزي إنها تركت أسعار الفائدة دون تغيير "لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة". وأضافت أن معدلات السياسة المستقبلية سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.

وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%، خلال الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في عام 2023.

وبذلك، خالف البنك المركزي المصري التوقعات التي أشارت إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 1% و1.5%.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري عند 30.21 جنيه للشراء، و30.31 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وحافظ سعر الدولار صباح تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، على مكاسبه عند 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات بنك مصر عند نحو 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية لدى البنك التجاري الدولي (cib) عند 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

وسجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة من البنوك عند 30.13 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أصيبت السوق الموازية للعملة في مصر بالشلل الأيام القليلة الماضية وسط حملات مكثفة للشرطة على تجار العملة والقبض على بعضهم، ومع سماح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجددًا.

كانت السوق الموازية للعملة قد ازدهرت في مصر خلال النصف الثاني من 2022 وسط شح شديد في السيولة الدولارية بالبنوك المحلية، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، قبل العودة مجددًا على نحو طفيف خلال الأيام القليلة الماضية.

لكن كل التوقعات اليوم تشير إلى انهيار السوق السوداء للدولار، مع ارتفاع قيمة الأخضر الأمريكي مقابل الجنيه رسميًا، لتهبط أسعار الدولار في السوق السوداء إلى نحو 31 جنيهًا.

وكانت أسعار الدولار في السوق الموازية وصلت في الفترة الأخيرة من العام الماضي إلى 38 جنيهًا، لكنها تراجعت لمستوى 31.5 جنيه مع السماح بانخفاض الجنيه في السوق الرسمية لدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم، عند نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.30 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.

تعافي الاقتصاد المصري

قال البنك المركزي المصري، في بيان، إن النشاط الاقتصادي تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5%، مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022، وجاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

واستقبلت مصر نحو 14 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط (الربع الثالث من 2022)، وفق ما أعلنه البنك المركزي، الخميس 2 فبراير/شباط الجاري.

كما أوضح البنك المركزي المصري، في البيان الذي نقلته وكالة رويترز، أن إيرادات السياحة خلال تلك الفترة سجلت 4.1 مليار دولار، فيما وصل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.3 مليار دولار.

وذلك فضلا عن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بقيمة 6.4 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2022.

وتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 3.2 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل عجز بقيمة 4 مليارات دولار في نفس الفترة قبل عام.