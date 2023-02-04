طبيب يؤكد: الوزن الزائد عاملاً للإصابة بالسرطان

أكد الدكتور إيفان ستيليدي مدير مركز بلوخين الوطني الطبي لبحوث الأورام، أن الوزن الزائد والسمنة هما من عوامل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقال الأخصائي في تصريحات صحفية:"بحسب دراسات علمية مختلفة تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدة أنواع من الأورام الخبيثة بما فيها سرطان القولون والثدي والرحم والبنكرياس. وتتراوح درجة هذه المخاطر بين 30 و70 بالمئة".

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة تضطرب عندهم عملية إنتاج المواد النشطة بيولوجيا والسيتوكينات ويرتفع مستوى إنترلوكين-6 في الدم وعامل نخر الورم ألفا وجزيئات أخرى، مبينا أن العلماء يعتقدون أن الأهم هو اضطراب مسار إشارات عامل النمو الشبيه بالأنسولين.

وأوضح إيفان ستيليدي أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة يصابون من اضطراب في تركيب ميكروبيوم الأمعاء، الذي يعتبره العلماء أحد الأسباب الرئيسية لتطور سرطان القولون".

وأشار إلى أن من الصعب التأثير في أسباب الوزن الزائد والسمنة. لأن مكافحتها هي مسؤولية الشخص نفسه