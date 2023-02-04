موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، بعد تأهل الأهلي المصري أمام سياتل الأمريكي، مساء اليوم السبت4/2/2023م، إلى دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة المغرب العربي، حتي زادت عمليات البحث عبر محرك بحث قوقل من قبل محبي وعشاق نادي الأهلي المصري لتعرف على موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الاسباني، لهذا وضعنا لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن موعد مباراة الأهلي المصري وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية 2023م.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ونحج الأهلي المصري اليوم السبت بتحقيق الفوز على سياتل الأمريكي بهدف دون رد، جاء بإقدام محمد مجدي أفشة في الدقيقة 88 والذي وضع به الأهلي في دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية2023.

وفوز الأهلي اليوم أمام ستايل جاء بعد مباراة افتتاح المونديال التي فاز فيها على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

والنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية ضمت 3 فرق عربية، الوداد ممثلًا عن البلد المستضيف، والأهلي وصيف دوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا.

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ولعب لأهلي ضد سياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني، فيما حل في خط الوسط: عمرو السولية- آليو ديان- محمد مجدي أفشة، أما خط الهجوم: محمد شريف- أحمد عبدالقادر- كهربا.

موعد مباراة الأهلي المصري وريال مدريد

وحول موعد مباراة الأهلي المصري وريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، وهو يوم الأربعاء المقبل 8/2/2023، على أرضية ملعب الامير مولاي عبد الله، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكة والدوحة، في أول مباراة تجمع ال

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الاسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، على قناة ssc قناة السعودية الرياضية و قناة المغربية الرياضية TNT 2023.





موعد مباراة الأهلي مع ريال مدريد

وفي مقالنا موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية2023، سنوضح لكم تردد قناة ssc قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي المصري وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية2023

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وفي مقالنا أيضا الذي حمل عنوان موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، ومن القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية،قناة المغربية الرياضية TNT 2023 الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد الاسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 وقد جاء ترددها على النحو التالي :