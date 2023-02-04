بالفيديو شاهد: لحظة إطلاق صاروخ القبة الحديدية صوب الطائرة المسيرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 م
04 فبراير 2023
صورة خلال تصدي القبة الحديدية لصواريخ المقاومة.jpg
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لحظة إطلاق الصارو من القبة الحديدية

 

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