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بالفيديو
شاهد: لحظة إطلاق صاروخ القبة الحديدية صوب الطائرة المسيرة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 م
04 فبراير 2023
لحظة إطلاق الصارو من القبة الحديدية
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