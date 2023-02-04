بالفيديو الاحتلال يزعم اعتراضه طائرة مسيرة اخترقت أجواء الغلاف قادمة من غزة

زعمت وسائل "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت 4/2/2023م، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.

وزعمت صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، أن صفارات الإنذار دوت عقب اعتراض القبة الحديدية لطائرة بدون طيار من قطاع غزة حاولت التسلل إلى "سديروت".

وبينت الصحيفة وفقا ً لمراسلها العسكري، أن الطائرة حلقت على ارتفاعات غير مسموح بها وحاولت التسلل إلى "سديروت" وتم إسقاطها بفعل "القبة الحديدية"

ونشر الاعلام "الإسرائيلية" مقطع فيديو يظهر لحظة اطلاق القبة الجديدية صواريخها تجاه الطائرة التي يزعم الاحتلال دخولها غلاف غزة قادمه من قطاع غزة