أكثر من 40 ألف متظاهر يشاركون في مسيرات كبيرة ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين، مساء اليوم السبت 4/2/2023، في "تل أبيب" ضدد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة ما يسمى وزير القضاء، ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

ومما يذكر أن أكثر من 100 شخص تظاهروا في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس.

وكان نتنياهو قد هاجم بشدة جهاز القضاء واعتبر أمام عشرات رجال الأعمال أن "مشكلة التقنين (وضع القوانين) في إسرائيل هي عائق هائل أمام الاقتصاد".