موعد وفضل صيام الأيام البيض من شهر رجب1444هـ-2023، مع دخول شهر رجب أيامه الأولي، زادت عمليات البحث عبر محرك قوقل وغيرها من المحرك الأخيرة عن الايام البيض من شهر رجب 1444، كون الايام البيض يحرص الكثيرين عن صيامها وكثرة العبادة والصلاة لتقرب من الله عزوجل، لهذا ونظراً لعمليات بحث كثيرة ومتواصلة جرت ولا زالت تجري عن موعد الايام البيض لشهر رجب 2023، وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن موعد الايام البيض وكذلك فضل الايام البيض لشهر رجب 1444هـ.

متى الايام البيض من شهر رجب

والأيام البيض هي أيام محددة من كل شهر، ورد في فضلها أحاديث عن النبي محمد، وهذه الأيام هي التي توافق اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر من أشهر العام الهجري، وقد سُمِّيت بذلك، لتميز ليلها ببياض نور قمره، حيث يكون القمر في هذه الأيام بدرًا كاملاً، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، وبشكل واضح، وتسمّى أيضًا بالأيّام الغرّ، ضمن مقالنا فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب1444هـ-2023

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فضل صيام الأيام البيض

وبشأن فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب 1444هـ، وجد فريق العمل اثناء كتابة هذه المقالة عثرنا على إجابة وافية وواضحة لفضل هذه الأيام، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنه كان يصوم الإثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه ﷺ أنه رغب في صيام يوم الإثنين والخميس وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ورغب الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام وحث عبد الله بن عمرو وأبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فالسنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت في أيام البيض كان أفضل، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذه أيام البيض، إذا صامها كان ذلك أفضل؛ لأنها في وسط الشهر وسميت: بيضاً؛ لأن ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بضوء الشمس، وإن صام الثلاثة في غير أيام البيض صامها في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في العشر الأخيرة في غير أيام البيض فهذا كله لا بأس به، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام هذا المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو المشروع والسنة، لكن إذا صامها في أيام البيض كان ذلك أفضل كان هذا مزيد فضيلة، وإذا صامها من رجب أو من شعبان فلا بأس، لكن إذا استمر فيها يكون أفضل، وإن صامها في بعض الشهور وتركها في بعض الشهور فلا حرج. نعم. ( وهذه الإجابة للامام ابن باز).

فضل صيام الأيَّام البيض لكل شهر.. pic.twitter.com/hfFW3hqqrD — نسرين الفراء (@nsran123456) February 3, 2023

موعد الأيام البيض لشهر رجب

وفي مقالنا فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب1444هـ-2023، وكما أوضحنا لكم أن الأيام البيض هي التي تأتي في منتصف الشهور الهجرية، في الأيام القمرية، ولذلك اكتست هذا الاسم، وهي الـ13 والـ14 والـ15 من الشهور الهجرية، وكان النبي يحرص على صيامها، ويوصي أصحابه كذلك بصيامها.

وثواب صيام تلك الأيام كبيرا، لأن الصوم من الأعمال التي يقع حسابها على الله، وفيه وردت أحاديث نبوية كثيرة، تعظم من شأن الصيام وثوابه، مثل حديث "ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا"

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متى الايام البيض لشهر رجب 2023

وضمن مقالنا فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب1444هـ-2023، سنوضح لكم فوائد صيام الأيام البيض وخلال ساعات الصيام، فإن المسلم يحرص على الأعمال التي تقربه من الله، ويبتعد عن كل الأمور التي تغضبه، ومن شأت ذلك تطهيره لنفسه وتزكيتها عن رذائل الأمور، وذلك يكسبه كثيرا من الصفات الحسنة، والعديد من التصرفات الطيبة التي قد تتحول إلى عادة فيما بعد.

وبحول الله وقوته باقي يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وفقاً لمراكز الفلك الإسلامية العالمية يوم الأربعاء 22/3/2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023-1444هـ.

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فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

وفي نهاية مقالنا فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب1444هـ-2023، متابعين الكرام سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم ويشرح فضل الأيام البيض لشهر رجب وموعد الأيام البيض لشهر رجب 144هـ-2023م.