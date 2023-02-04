أمريكا تسقط المنطاد الصيني وتفرض حظراً جوياً في محيطه

قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت 4/2/2023، أن أمريكا أسقطت المنطاد الصيني وفرضت حظراً جوياً في محيطه.

كما أفادت الأنباء بأن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أغلقت 3 مطارات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن رداً على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأميركية.

وناقش بايدن الخيارات مع القادة العسكريين منذ أن تم إطلاعهم على البالون يوم الثلاثاء. وحذر مستشاروه من إطلاق النار عليه فوق الأرض، لأن الحطام قد يسقط على الناس أو المنازل.

وكان بايدن يتحدث في مطار في سيراكيوز بنيويورك حيث يزور عائلته.

وامتنع الرئيس الأميركي عن الرد على سؤال حول هذه المسألة خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة.

فعند سؤاله متى وكيف سيتعامل مع المنطاد، تجاهل بايدن الصحافية وابتعد عن المنصة.

يذكر أن البنتاغون كان أعلن، الخميس، أنه كان يتعقب منطاد تجسس صينياً يحلق عالياً فوق شمال غربي الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.