أول دولة عربية تطرح خدمة "تويتر بلو"..!

تعتبر خدمة تويتر بلو من أهم الخدمات الحالي على منصات المواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها مدفوعة، حيث باتت في 6 بلدان جديدة: المملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وأطلقت المنصة نافذة "سبيسز" Spaces الجديدة التي تشمل محطات للفقرات الحية والمسجلة، إلى جانب البودكاست. يمكن للمستخدمين غير المشتركين في "تويتر بلو" الوصول إلى Spaces.

وقد طُرحت أولاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، وتعوّل عليها الشركة في تحقيق المزيد من الإيرادات، وهذا هدف الملياردير إيلون ماسك الأول منذ الاستحواذ عليها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 44 مليار دولار.

وكان ماسك قد عاجلَ، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد أسبوع من شرائه "تويتر"، إلى الاستغناء عن خدمات نصف موظفي المجموعة البالغ عددهم 7500، موضحاً أن الشركة تخسر أكثر من أربعة ملايين دولار يومياً.

يوفر هذا الاشتراك الشهري إمكانية الوصول الحصري إلى الميزات الفريدة التي تتيح تخصيص تجربة المستخدم على "تويتر". تشمل الميزات إمكانية تعديل التغريدة بعد نشرها، والحصول على علامة التوثيق الزرقاء، وإمكانية تحميل مقاطع فيديو أطول، وإعلانات أقل.