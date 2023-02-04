بكيرات يدعو لخطة مقاومة تعطل أهداف الاحتلال ومخططاته في الأقصى

دعا نائب مدير الأوقاف العامة في القدس الشيخ ناجح بكيرات، اليوم السبت 4/2/2023، إلى ايجاد خطة مقاومة، لتعطيل خطط الاحتلال وأهدافه في المسجد الأقصى المبارك.

وحث بكيرات، في تصريح صحفي، أهالي بيت المقدس على الاستمرار في الرباط في الأقصى المبارك، واستمرار شد الراحل إليه من كل مكان.

وأكد بكيرات، أن الشعب الفلسطيني بأكمله أحوج ما يكون إلى رفض كل أشكال التطبيع التي يروج لها الاحتلال، وتكسير مطامح الاحتلال بأن القدس عاصمة كيانه المزعوم، ولا يمكن أبداً أن نتناغم مع الذين يتعاونون مع المحتل.

وقال :"نحن نواجه منظومة كاملة هدفها إضعافنا وتهويد أرضنا، وما لم نتوحد من أجل مقاومتها فذلك يعني أننا سنأكل يوم أكل الثور الأبيض"

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لهجمة شرسة، يمعن الاحتلال في استهدافه للمسجد بالاقتحام المتكرر، والاعتداء على المرابطين، ومهاجمة المصلين، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانياً.