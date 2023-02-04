على حساب الوداد المغربي

بالفيديو الهلال السعودي يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:45 م
04 فبراير 2023
الهلال يقصي الوداد ويتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية
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تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، اليوم السبت 4/2/2023م، بضربات الترجيح أمام الوداد الرياضي المغربي بعد تعادل ايجابي 1-1.

وشهدت مباراة الهلال والوداد، طرد لاعب الوداد يحيى جبران في الدقيقة 90، والتي افتتح الوداد التسجيل بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 52.

فيما سجل هدف الهلال محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 94، لتصل المباراة لضربات الترجيح  بعد الإضافي والتي فاز فيها على الوداد بنتيجة (5-3).

وفيما يلي مقطع فيديو لأهداف مباراة الهلال والوداد بالإضافة لضربات الترجيح :

 

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