بالفيديو الهلال السعودي يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، اليوم السبت 4/2/2023م، بضربات الترجيح أمام الوداد الرياضي المغربي بعد تعادل ايجابي 1-1.

وشهدت مباراة الهلال والوداد، طرد لاعب الوداد يحيى جبران في الدقيقة 90، والتي افتتح الوداد التسجيل بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 52.

فيما سجل هدف الهلال محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 94، لتصل المباراة لضربات الترجيح بعد الإضافي والتي فاز فيها على الوداد بنتيجة (5-3).

"لعبنا مباراة قوية أمام خصم صعب.. الفريقان يستحقان التأهل إلى نصف نهائي العالم"



رامون دياز - مدرب #الهلال#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/Cb6PhXG9bA — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

وفيما يلي مقطع فيديو لأهداف مباراة الهلال والوداد بالإضافة لضربات الترجيح :