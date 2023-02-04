دمج فرعي اتحاد النقابات في الضفة وغزة ضمن لائحة عمل إدارية ومالية واحدة

قرر اتحاد نقابات عمال فلسطين اليوم السبت 4/2/2023، دمج فرعيه في الضفة المحتلة، وقطاع غزة ضمن لائحة عمل إدارية ومالية واحدة.

وأوضح شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، خلال ختام الاجتماع الموسع لقيادة الاتحاد الذي حضره أعضاء الأمانة العامة في شطري الوطن، أن الإعلان هو مكمل لإجراءات توحيد الأطر النقابية، لتنظيم العمل النقابي داخل الوطن وخارجه.

ورحب الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير المشاركون في الاجتماع، وكتلهم النقابية والعمالية، بهذا الإعلان الذي سينعكس إيجاباً على مسيرة العمل النقابي في فلسطين.

وبين محمد المدني وواصل أبو يوسف أن هذا الإعلان جاء محصلة لمجموعة لقاءات بين الكوادر والقادة النقابيون، أفضت الى الاتفاق على مواصلة العمل النقابي في الضفة وغزة على هدي لائحة مالية وادارية واحدة، وصولاً إلى حركة نقابية واحدة، وتوحيد كافة أطياف العمل النقابي ضمن جسم واحد يعمل على أجندة متسقة، قوامها خدمة الشغيلة والعمال وحماية حقوقهم ومصالحهم.