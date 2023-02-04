في تونس: ولادة طفل يحمل توأمه في بطنه

شهدت تونس ولادة غريبة ونادرة اليوم السبت 4/2/2023، حيث ولد طفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه، لأول مرة.

وأكّد وسام مقني طبيب جراحة الأطفال، أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة جدا لأول مرة في تونس تتمثّل في ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم في بطنه.

وقال مقني، في تصريح صحفي: إنّ الطفل ولد يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، في مصحة خاصة في العاصمة.

وأشار الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الولادة إلى أنهم كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد التصوير أن الجنين كان يحمل كيسا، إلا أنه ومع تقدم الحمل أظهرت الصور وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين، ليتم التأكد من أنه كان يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.

ومن المقرر أن يخضع المولود الجديد الخميس، لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى داخل بطنه، فيما أوضح المختصون أن هذه العملية "لا تشكل أي خطورة" على حياته.

وتعتبر هذه الولادة نادرة الحدوث في العالم وتحصل حالة واحدة عن كل مليون مولود تقريبا، ولا يكتمل نمو الجنين داخل بطن شقيقه عادة لصغر البطن وعدم قدرته على استيعاب الجسم كاملا وخاصة مع نمو الرأس وكبر حجمه.