تشافي: علينا القتال حتي الجولة الأخيرة للفوز بلقب الدوري

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، اليوم السبت4/2/2023م، أن فريقه مطالب بالقتال حتي الجولة الأخيرة أو قبل الأخيرة على لقب الدوري الاسباني 2022/2023م.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة أمام إشبيلية:" أشعر بأننا الأقرب، ولكن عوضا عن ذلك مرشح بإمكانه الفوز باللقب".

وأضاف: الفوز بلقب الدوري أحد أهدافنا، نتنافس مع حامل لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا ومن الصعب بالنسبة لنا المنافسة على الألقاب مع منافس قوي.

وأردف:" لا زلت أرى مدريد فريقا قويا ،وعلينا أن نقاتل على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة أو قبل الأخيرة من الموسم".

ويحتل برشلونة الاسباني حاليا صدارة الدوري الاسباني برصيد 50نقطة وخلفه ريال مدريد برصيد 45 نقطة، حصدها برشلونة في 19 مباراة فاز بـ16 منها.

يذكر أن برشلونة توج بأخر لقب لدوري الاسباني موسم 2018 /2019