ليفربول بحدد سعر بيع نجمه المصري محمد صلاح

كشفت صحف رياضية بريطانية، اليوم السبت4/1/2023م، عن السعر الذي حدده ليفربول الإنجليزي من بيع نجمه المصري محمد صلاح.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ليفربول لا يمانع بيع محمد صلاح في ظل تراجع مستواه هذا الموسم، إذا حصل على عرض يبلغ 80 مليون يورو.

وبحسب الموقع فإن سان جيرمان من ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات صلاح بنهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن صلاح أثار ضجة بصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، منذ عدة أسابيع، رغم نفي رامي عباس، وكيل اللاعب، وجود أي محادثات في ذلك الوقت.