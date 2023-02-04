بث مباشر ماتش الأهلي ضد سياتل ساوندرز الآن HD اون تايم سبورت السبت 4-4-2023

بث مباشر ماتش الأهلي ضد سياتل ساوندرز الآن HD على اون تايم سبورت اليوم السبت الموافق 4-4-2023 ، حيث قام فريق فلسطين اليوم الإخباري في نشر هذه المقالة التي وجدنا قبلها مئات الآلاف من عمليات البحث الكبيرة عليها على جوجل حيث يبحث الجمهور عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز بث مباشر وتأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية التي تنظم في دولة المغرب وتعرض على العديد من القنوات الرياضية الهامة منها قناة بي ان سبورت الرياضية المشفرة حيث ارفقنا لكم في الأسفل ترددها ونؤكد ان كل متابع سيكون لديه القدرة الكاملة على مشاهدة الأهلي وسياتل ساوندرز مباشر بدون تقطيع وهي التالي:

بث مباشر ماتش الأهلي ضد سياتل ساوندرز الآن

وعلى موقع يلا شوت هنــــــــــــــــــــــا يمكن لجميع المتابعين في جمهورية مصر العربية وغيرها من مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز بث مباشر وبجودة HD ، وتنطلق المباراة النارية بعد قليل وبالتحديد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفيما يلي جدول التوقيت .

أولا: وفي دولة الإمارات وسلطنة عُمان تنطلق مباراة الأهلي المصري في كاس العالم للأندية في الساعة التاسعة مساءً .

ثانيا: وفي دولة سوريا والكويت والعراق ، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ثالثا: وفي ليبيا ومصر والسودان وفلسطين ، تنطلق المباراة بحدود الساعة السابعة مساءً.

رابعًا: وفي الجزائر وتونس والمغرب ، تكون الساعة السادسة مساءً .

ونشير إلى مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز تقوم على ملعب ابن بطوطة المغربي ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني، ، وهي تعرض على قناة اون تايم سبورت المفتوحة ( الارضي) ، وفيما يلي تشكيلة الأهلي :

مباشر مباراة الاهلي المصري على اون تايم سبورت

وبعد أن تعرفتم بصورة مباشرة على رابط مشاهدة مباراة الأهلي المصري اليوم ، قمنا في وضع تشكيل فريق الأهلي المتوقعة وهي :

أولا: وفي خط الهجوم فقد ضم: محمد شريف، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

ثانيا: وفي خط الوَسَط فقد ضم: أليو ديينغ، عمرو السولية، حمدي فتحي.

ثالثا: أما في خط الدفاع فقد ضم: محمود متولي، علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الاهلي ضد سياتل ساوندرز بث مباشر HD

وقبل أن نضع بين ايديكم تردد قناة اون تايم سبورت لضبطتها على الرسيفر ، فإن فريق الأهلي يدخل المواجهة مع بمعنويات عالية وبحماسة شديدة ضد سياتل ساوندرز ، لا سيما أنه وصل إلى هذه المواجهة بعد أن حقق فوزًا على نيوزيلندا أوكلاند سيتي ، قبل يومين .

من أجل العالمية 🌍



نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية اليوم ضد سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية بـربع نهائي من مونديال الأندية المغرب 2023. 🔴🇪🇬 pic.twitter.com/dlAawpxoAr — cairostadium (@cairostadium20) February 4, 2023

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة الاهلي اليوم

ويمكن لكم ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية الان وبكل سهولة حتى تتمكنوا من مشاهدة مباراة الاهلي ضد سياتل ساوندرز اليوم وهي التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد الثاني: 11861

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر رابط بث مباشر ماتش الأهلي ضد سياتل ساوندرز الآن HD على اون تايم سبورت اليوم السبت الموافق 4-4-2023 نتمنى اجمل الأوقات في متابعة هذه المباراة مع مشاهدة من هو الفائز .