اصابتان في في جريمة إطلاق نار إثر شجار عائلي وقع برهط جنوب النقبل المحتل

أصيب شخصان (62 و56 عاما) في جريمة إطلاق نار إثر شجار عائلي وقع في حارة 3 بمدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي الاراضي المحتلة، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة أحدهما بالمتوسطة بينما الآخر بالطفيفة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة والشجار.

وفي سياق العنف والجريمة، قتل أمس، الجمعة، 4 شبان في جرائم إطلاق نار بالناصرة وأم الفحم وجسر الزرقاء، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 9 ضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.