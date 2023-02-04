رابط تحميل تطبيق My Idoom اخر اصدار 2023 على الأندرويد والآيفون في الجزائر

رابط تحميل تطبيق ماي ادوم My Idoom اخر اصدار من اتصالات الجزائر 2023 على هواتف الاندرويد والايفون ، وفي هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري قمنا وبكل حرص كبير على وضع رابط تنزيل تطبيق My Idoom على هذه الأنظمة التي تعد الأكثر شيوعا في البلاد وجاءت هذه المقالة ضمن الجهود التي يقدمها الفريق على مدار الساعة في وضع كافة التفاصيل المتعلقة بالمواضيع الرائجة والتي يبحث عنها الجمهور الكريم ، كما ان هذا التطبيق يعد مشهورا بين المواطنين وبلغ عدد مستخدميه ما يزيد عن سبعمائة ألف وكل ما عليكم بعد الان سوى المتابعة للوصول إلى الرابط والمزايا التي يتمتع بها هذا التطبيق .

رابط تحميل تطبيق My Idoom اخر اصدار 2023

وعبر متجر جوجل الالكتروني يمكن الآن لجميع الأشخاص الباحثين عن رابط تحميل تطبيق My Idoom آخر اصدار 2023 وهو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــا ، وعن المزايا التي يتمتع بها هذا التطبيق الالكتروني وهو في السطور التالية.

تحميل تطبيق ماي ادوم My Idoom على الأندرويد

ويمكن الآن لجميع الأشخاص الذي يقرؤون هذه المقالة من تحميل تطبيق My Idoom على الأندرويد وهو الضغط هنـــــــــــــا ، وعن المزايا الفريدة التي يمتلكها هذا التطبيق وجعله من افضل التطبيقات في البلاد حيث يحرص كل شخص متابع على تنزيله فقد وضعها لكم الفريق في الفقرة التي تلي ذلك .

مزايا تطبيق My Idoom

أولا: وفي الميزة الأولى من تطبيق My Idoom ، فهي : الاطلاع على رصيد الانترنت على حساب ومدة صلاحته.

ثانيا: في الميزة الثانية من تطبيق My Idoom فقد جاءت : مراقبة الاستهلاكات الهاتفية، كما يمكن للجميع الاطلاع على عدد الفواتير غير المدفوعة، ومبالغ الدين على الحساب.

ثالثا: في الميزة الثالثة ، حيث يلاحظ من ينزله ، أنه يرفع سرعة تدفق الأنترنت لديك من هاتفك المحمول دون الحاجة للتنقل إلى وكالات المؤسسة.

رابعا: في الميزة الرابعة ، يمكن الوصول إلى التعبئة الاحتياطية « IDOOMLY » الجديدة.

خامسا: وفي الميزة الخامسة ، يمكن لكم الاطلاع على سجل المدفوعات (تعبئة الإنترنت والدفع باستعمال البطاقة البنكية CIB و بطاقة الذهبية).

سادسا: وفي المزية السادسة من تطبيق My Idoom فهو : إمكانية تحديد مواقع الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر. كما يمكن استخدامه بدون الحاجة لدفع اي رسوم أو اشتراكات ، أي مجانا.

فيديو شرح my idoom

تحميل تطبيق My Idoom على الآيفون

وعلى نظام الايفون يمكن لمستخدميه من تحميل تطبيق My Idoom وهو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــا ، وعن خصائصه فهو .

خصائص تطبيق My Idoom

حجم التطبيق إصدار التطبيق التصنيف الترخيص المطور نظام التشغيل 151 ميجابايت 1.0.3 تحميل تطبيقات موبايل مجانا Algérie Télécom‏ android/ios

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق عن رابط تحميل تطبيق ماي ادوم My Idoom اخر اصدار من اتصالات الجزائر 2023 على هواتف الاندرويد والايفون نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .