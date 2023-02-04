حمدونة : البيئة الاعتقالية أهم أسباب اصابة الأسرى بمرض السرطان

طالب المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم السبت بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان في الرابع من شباط من كل عام منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المصابين بمرض السرطان في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

و اوضح حمدونة بأن الاسرى المصابين بالسرطان تخطى عددهم العشرين أسيراً ، داعياً لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والانسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.

وقال د. حمدونة أن البيئة الاعتقالية أهم أسباب الاصابة بمرض السرطان والاستهتار الطبي أهم أسباب استشهادهم ، وأن آخر الأسرى الذين استشهدوا نتيجة مرض السرطان والاستهتار الطبي بحقهم الأسير الشهيد ناصر أبو حميد في 20 ديسمبر 2022، وآخر الأسرى المحررين الذين استشهدوا بعد صراع مع مرض السرطان الذى حمله أثناء الاعتقال واستشهد يوم الخميس 2 فبراير 2023 الأسير المحرر نبيل عليوة (أبو الحسن) ، وأضاف أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى بالسرطان نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى ، والطعام الملائم والمناسب لأوضاعهم .

وقال د. حمدونة أن هنالك أسباب لانتشار المرض بين الأسرى في السجون مثل تواجد بعض السجون بالقرب من مفاعل ديمونا كمعتقل النقب وسجن نفحة وريمون والسبع ، والاعتماد على أجهزة الفحص بالإشعاع والموجودة على بوابات السجون والتي تؤثر على الأسرى لكثرة تنقلهم من سجن إلى سجن وأثناء المحاكم والبوصطات ، وانتشار أجهزة التشويش المزروعة فى كل ركن من أركان السجن بحجة الحد من اتصالات الهواتف النقالة المهربة ، وتلوث المياه والاغذية المحفوظة والمعلبة بالإضافة للخضروات المقدمة التي استعمل في نموها سماد نيتروجي او كيميائيات حافظة بالسماد ، وغير ذلك من أسباب .

وطالب د. حمدونة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية لمتابعة ملف مرضى السرطان فى السجون ووقف مسبباته ، و نقل الأسرى من السجون المتواجدة على مقربة من مفاعل ديمونا ، وفحص سلامة الطعام المقدم للأسرى والمياه ، والعمل على إزالة أجهزة التشويش الضارة وأجهزة الفحص ، والقيام بفحص طبى دوري شامل للأسرى في السجون للتأكد من خلو الأسرى من الأمراض بسبب هذه الأجهزة وتقديم العلاج للمصابين بمستشفيات متخصصة .