القائد النخالة يلتقي برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل بالقاهرة

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة والوفد المرافق ، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقش الطرفان آخر التطورات في فلسطين المحتلة، خاصة الاوضاع في القدس والضفة الغربية، لاسيما جنين، والأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص.

وبحث الجانبان العلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني . وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

وقد سادت اللقاء أجواء أخوية وإيجابية، في ظل تأكيد مصر على استمرار جهودها المساندة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

كما اتفق الجانبان على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والاوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.