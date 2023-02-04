آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد احمد قلالوة في جنين

شيع آلاف المواطنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الله سميح أحمد قلالوة (26 عاما)، الذي تم إعدامه أمس بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس، إلى مثواه الأخير في مقبرة قرية الجديدة جنوب جنين.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة رسمية وشعبية من محافظات: جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، من أمام المستشفى التركي في طوباس، صوب قرية الجديدة، مسقط رأس الشهيد، وجاب المشيعون شوارع القرية، ثم ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر من قبل عائلته وأقيمت عليه الصلاة، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة القرية، وسط هتافات غاضبة ومنددة بعملية إعدامه، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.