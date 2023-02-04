صحيفة عبرية تحرض على اعتقال الشيخ عكرمة صبري

زعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن مفتي القدس السابق وخطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري يحرض على العنف و يؤيد العمليات الفدائية ، و يدعو للمواجهة مع الاحتلال.

و أدانت الصحيفة العبرية اليوم السبت بقاء الشيخ عكرمة صبري خارج أسوار السجن.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان "المحرضون في القدس": "إن الشيخ صبري كان أحد آلات التحريض الرئيسية ضد الشعب اليهودي ، ولا تزال الدولة تسمح لهؤلاء الناس بالتجول بحرية".

التقرير عبارة عن صفحتين كاملتين ، مع صورة للشيخ صبري في المنتصف ، يحيط به الشيخ رائد صلاح والمطران عطالله حنا.

وقال التقرير ان "الشيخ صبري يؤيد الاستشهاد ويدعو الى استشهاد المسلمين ويشارك في نشاطات (حماس وحزب الله والجهاد الاسلامي)".

و أدعت الصحيفة العبرية بأن صبري كان "وراء كل أعمال العنف في المسجد الأقصى" ، متسائلة: "هل يستطيع أحد أن يشرح لنا كيف تسمح الدولة العقلانية لهذا الشخص بالتجول بحرية؟"

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تستدعي بشكل متكرر الشيخ عكرمة صبري للاستجواب ومنعته في أوقات أخرى من دخول المسجد الأقصى أو السفر إلى الخارج.