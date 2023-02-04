استطلاع للرأي يظهر ازدياد مخاوف "الاسرائيليين" من اندلاع حرب أهلية

أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد "الإسرائيلي" للديمقراطية أن أكثر من ثلث "الإسرائيليين" يخشون اندلاع حرب الأهلية.

و كشفت نتائج الاستطلاع، الذي صدر اليوم السبت، أن "55٪ يعتقدون أن فرص نشوب حرب أهلية منخفضة، لكن آخرين ما زالوا يتوقعون ذلك".

و تظهر استطلاعات الرأي أن التوترات بين المتدينين والعلمانيين في المجتمع "الإسرائيلي" قد زادت بنسبة 18 في المائة، مقارنة بنحو 6 في المائة في أكتوبر من العام الماضي.

وقال 43 في المائة إن "إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي" أمر سيئ، بينما قال 31 في المائة إنه جيد.

وأكد المعهد أن المعطيات تظهر أن الرأي العام في "إسرائيل" منقسم بشدة، حيث يختلف المشاركون في الاحتجاجات عن غير المشاركين من حيث موقعهم وخلفيتهم الاجتماعية والديموغرافية.

وبحسب المعهد فإن "هذا الوضع المجزأ والمتداخل يشكل خطرا كبيرا على استقرار إسرائيل".

والجدير بالذكر أن استطلاع للرأي نشره المركز في منتصف كانون الثاني (يناير) أظهر أن الإسرائيليين منقسمون بشدة حول المحاكم والحقوق، لكنهم متحدون في التشاؤم وانعدام العدالة.