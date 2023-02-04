LIVE- بث مباشر مباراة الهلال ضد الوداد بجودة HD السبت 4-2-2023 ( الهلال السعودي والوداد المغربي)

بث مباشر مباراة الهلال ضد الوداد بجودة HD اليوم السبت 4-2-2023 ويتنافس الفريق السعودي مع المغربي اليوم في منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023 التي تقام في دولة المغرب فيما بدأت الجماهير المتحمسة الآن في الاستعداد من اجل مشاهدة مباراة الوداد ضد الهلال حيث تعرض بصورة مباشرة على قنوات SSC والمغربية الرياضية وفي هذا الاطار يقدم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة بخصوص هذه المباراة النارية علما اننا قمنا في توزيع هذه المقالة على حسابتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتمكن كافة المواطنين في الوصول إلى رابط المشاهدة بكل اريحية تامة ويمكن الان الاطلاع على كامل التفاصيل وهي على النحو التالي:

بث مباشر مباراة الهلال ضد الوداد اليوم السبت 4-2-2023

وعلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله ، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية يتم انطلاق مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي في منافسات كاس العالم للأندية ، وبدأت الجماهير في التوجه إلى أرضية الملعب وهم بالآلاف .

ونشير لكم إلى أنه في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والثالثة والنصف بالمغرب تعرض هذه المباراة بث مباشر والان يمكن لكم مشاهدة مباراة الوداد ضد الهلال عبر هذا الرابط هنـــــــــا .

مشاهدة الوداد ضد الهلال مباشر

حماسة شديدة بدأت تظهر على المتابعين من أجل التعرف على الفائز في هذه المباراة النارية ، وضمن المعلومات وضعنا لكم تشكيل فريق الوداد ضد الهلال ويقوده المدرب مهدي النفطي وجاءت التالي:

إذ جاء في خط الهجوم كل من اللاعب: زهير المترجيص، جاي مبينزا ، كما وجاء خط الوسط في خط اللاعب : يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني.

ونواص معكم تقديم المعلومات فيما يتعلق بتشكيل فريق الوداد المغربي إذ جاء في خط الدفاع كل من : أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، كما ويتولى حراسة المرمى اللاعب: محمد رضا التكناوتي .

مباشر الهلال والوداد الآن

والان مع تشكيل فريق الهلال السعودي وهو ، في خط الهجوم كل من اللاعب أوديون إيغالو وموسى ماريجا كما ويتولى في حراسة المرمى اللاعب عبدالله المعيوف .

ونشير كم إلى أسماء اللاعبين في خط الدفاع وهم : ناصر الدوسري وعلي البليحي وجانغ هيون سو وسعود عبد الحميد ، أما في خط الوسط فقد جاء كل من اللاعب جوستافو كويلار وسالم الدوسري ومحمد كنو واندريه كاريو ، وبقيادة المدرب الارجنتيني رامون دياز .

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قناة Aea tv تُعلن نقل مباراة #الهلال والوداد المغربي بشكل مجاني على قمر النايل سات



القمر / نايل سات



• التردد: 11637



• الاستقطاب: رأسي أو V



• معامل الترميز: 27500



• مصحح الخطأ: 3/4 pic.twitter.com/pPks2RPzrZ — نايف العلاسي (@Naifalalasi) February 3, 2023

بث مباشر مباراة الهلال السعودي

وعلى قناة SSC الرياضية يتم بث مباراة الهلال ضد الوداد مباشر بدون تقطيع ، ويأتي تردد هذه القناة على الصورة الآتية: القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 12523، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ:5/6، الاستقطاب: عمودي، كما وجاء تردد قناة المغربية الرياضية التالي: القمر الصناعي النايل سات. التردد 1227. معدل الترميز 27500.

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها فريق الموقع فيما يتعلق بث مباشر مباراة الهلال ضد الوداد بجودة HD اليوم السبت 4-2-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .