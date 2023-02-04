هيئة المعابر تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية في غزة ، اليوم السبت 4 فبراير 2023، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 5 فبراير 2023.

و بحسب الهيئة، فإن السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/5)، و الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/5).

و أكدت الهيئة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن.

كما دعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

و حثت الهيئة على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.