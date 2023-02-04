"طوارئ الشتاء" الحكومية بغزة تصدر توجيهات هامة للمواطنين للتعامل مع المنخفض الجوي

أصدرت لجنة "طوارئ الشتاء" الحكومية في قطاع غزة ، اليوم السبت، توجيهات إلى البلديات والمؤسسات ذات العلاقة والمواطنين لمتابعة استعداداتهم للمنخفض الجوي القطبي المرتقب، مؤكدة على أهمية تعاون الجميع وفق الإمكانات المتاحة.

بدوره شدد رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية زهدي الغريز، على ضرورة متابعة جهوزية الأودية لاستقبال كميات مياه الأمطار بتعميقها وتعظيم جوانبها منعا لحدوث أي حالات غرق.

وأكد على ضرورة متابعة الأماكن المنخفضة في نفوذ البلديات، ورفع درجة التأهب لأي طارئ مروري.

وشدد الغريز على أهمية متابعة مناسيب المياه في برك تجميعها وتفريغها بشكل مستمر، لافتا إلى العمل على متابعة النقاط الساخنة لشاطئ البحر عبر الجولات الميدانية لفرق الطوارئ وخاصة عند اشتداد الرياح بما يحقق سرعة استجابة لأي طارئ.

نوه إلى عمل جولات تفقدية لتفحص سلامة الأشجار العالية واللوحات الاعلانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها.

ودعا الغريز، المواطنين لعمل اجراءاتهم وتثبيت كل ما يمكن تطايره مثل ألواح "الاسبست والزينكو" اضافة إلى تعبئة خزانات المياه الفارغة.

وأشار إلى أهمية عمل نشرات توعوية للمواطنين بضرورة استخدام وسائل التدفئة والانارة الآمنة وخاصة عند انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفضات.