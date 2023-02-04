إضراب موظفي "الأونروا" بالضفة يدخل يومه الـ14 ..العيادات والمدارس معطلة والقمامة تملء الشوارع

يدخل الإضراب العام للموظفين في "الأونروا" بالضفة الغربية اليوم السبت 4/2/2023 ، اليوم الرابع عشر على التوالي ، حيث أُغلقت المدارس والعيادات وبعض الخدمات البلدية في مخيمات اللاجئين ، وسط تقليص تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تدفع رواتبهم.

3700 موظف في الضفة الغربية يشاركون في الإضراب، وطالبوا بزيادة رواتب جميع العمال بواقع 200 دينار أردني شهريا من الأونروا.

وقال رئيس اتحاد العاملين العرب في الأونروا في الضفة الغربية جمال عبد الله " ان الإضراب سيستمر حتى توافق الأونروا على مطالبنا".

الاضراب ترك أثاراً سلبية على كافة نواحي الحياة حيث عبر المواطنون عن استيائهم من هذه الأوضاع الصعبة التي تمر المخيمات الفلسطينية في الضفة ، وخاصة ان تراكم القمامة وتعطل عمل العيادات يأتي في وقت تستعر فيه الاقتحامات "الاسرائيلية" للمخيمات.