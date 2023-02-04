مصرع 13 شخصاً في حرائق بغابات تشيلي

لقي نحو 13 شخصا مصرعهم، أمس الجمعة، خلال أكثر من 200 حريق اندلعت بغابات بوسط تشيلي، حيث تسجل موجة حر شديدة.

وقال نائب مدير الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها ماوريسيو تابيا: "أن هناك ما مجموعه 13 قتيلا، هم 11 في مدينة سانتا خوانا (منطقة بيوبيو)، وطيار بوليفي وميكانيكي تشيليّ الجنسية" تحطمت مروحيتهما خلال مقاومة الحرائق".

وأوضحت السلطات التشيلية وجود حوالي 22 مصابا، ثمانية منهم حالاتهم خطرة، مضيفة أن هناك أكثر من 200 حريق أتى حتى الآن على أكثر من 40 ألف هكتار ودمر 97 منزلا بالكامل.

وبينت السلطات، أن من بين 204 حرائق نشطة، هناك 56 خارج سيطرة السلطات وطواقم الإطفاء.

ويُشار إلى أنه تحدث هذه الحرائق خلال موجة حر شديدة مع درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية، ما يجعل السلطات تخشى وقوع كارثة مثل التي حدثت عام 2017، وأسفرت حينها في مقتل 11 شخصا، وسقوط نحو 6000 ضحية، ودمر أكثر من 1500 منزل، وأتى على 467000 هكتار من الأراضي.