مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة عن الإسراء والمعراج 2023-1444، تحل علينا ذكرى الاسراء والمعراج لعام 2023-1444 هـ، يوم 18 فبراير، شباط 2023، وعلى الرغم من أن المدارس والمؤسسات والمرافق الحكومية تكون في إجازة رسمية، إلا إن طلبة المدارس يتجهزون من اجل إحياء هذه المناسبة عبر تنظيم إذاعة مدرسية جميلة عن الاسراء والمعراج وتقسيمها إلى فقرات عدة، ومن المتعارف عليه يتم تنظيم الإذاعة المدرسية ليوم الاسراء والمعراج 2023 في اليوم التالي من ذكراها.

اذاعة مدرسية عن الاسراء ‏والمعراج

اذاعة مدرسية عن الاسراء ‏والمعراج، نحو 14 يوما تفصل المسلمين عن حلول ذكرى الاسراء والمعراج 1444 هجري- 2023 م، فهي ذكرى يحتفل فيها المسلمون في كل مكان، وما يميز الذكرى أنها يومها يكون إجازة عامة لكل المؤسسات في الدولة، لكن لو خصصنا الحديث عن نشاط المدارس في هذه المناسبة، فإننا سنتحدث عن تنظيم إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023، بعد قضاء الاجازة في يومها، وسيرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة عن الإسراء والمعراج 2023-1444، خلال هذه المقالة.

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إذاعة مدرسية مميزة من تقديم معلمات المنبر المبدعات مع فقرة أسئلة عن الإسراء والمعراج من تقديم المبدعة أ. زينب الذهلي pic.twitter.com/M8vRutHg7k — مدرسة منبر العلم للتعليم الأساسي (@menberalelm2017) April 26, 2017

مقدمة جميله لإذاعة مدرسية عن الإسراء والمعراج

مقدمة جميله لإذاعة مدرسية عن الإسراء والمعراج، تحتفل المدارس في فلسطين بإحياء ذكرى الاسراء والمعراج، إذ يُقدم المعلمون أو الإداريون على تنظيم إذاعة مدرسية عن هذه الذكرى، ويبحث الطلبة الآن عن، مقدمة جميلة لإذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023، مقدمة إذاعية عن الإسراء والمعراج، إذ يستهل عريف الحفل بالمقدمة الإذاعة كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الله نبدأ وعليه نتوكل فأنت مولانا وحسبنا في البداية والنهاية والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نخصص برنامجنا الإذاعي اليوم الأحد 19 فبراير 2023عن ذكرى الإسراء والمعراج، إذ ذكرنا يوم 19 بدلا من 18 لأن يوم 18 وهو يوافق يوم ذكرى الاسراء والمعراج تكون إجازة رسمية للمدارس.

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فقرات إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023

فقرات إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 2023، القائمون على تنظيم إذاعة مدرسية عن الاسراء والمعراج 1444-2023، ينظمونها بنظام فقرات، يستهلونها، بمقدمة جميلة، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها تلاوة حديث شريف عن الاسراء والمعراج، ثم بعد ذلك، حكمة عن الإسراء والمعراج، يليها كلمة عن الاسراء والمعراج، ثم نشيد عن الاسراء والمعراج، ثم فقرة هل تعلم عن الاسراء والمعراج، يليها فقرة الدعاء، وتختتم بخاتمة عن الاسراء والمعراج.

خاتمة اذاعية عن الاسراء والمعراج

خاتمة اذاعية عن الاسراء والمعراج، كل إذاعة مدرسية تبدأ بمقدمة وتنتهي بخاتمة، إذ يستهل طلبة المدارس المقدمة الإذاعة في ذكرى الاسراء والمعراج بمقدمة إذاعية جميلة، ثم فقرات الإذاعة، انتهاء بخاتمة إذاعية عن الاسراء والمعراج، وهي تأتي نهاية البرنامج الصباحي الذي تنظمه المدارس في قطاع غزة، وبذلك نكون قد نشرنا كلمة مدرسية عن الإسراء والمعراج 2023، إضافة إلى الفقرات والمقدمة والخاتمة.