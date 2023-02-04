قناة كان: عملية لـ4 ساعات وبمساعدة5 وحدات عسكرية مختلفة... الاحتلال يفشل في أريحا

قال إيتاي بلومنتال الصحفي الإسرائيلي في قناة "كان" إن قوات من وحدة دوفدفان وماجلان، والكتيبة 47 "أسود الأغوار"، والشاباك، وحرس الحدود، أنهت النشاط العسكري في مخيم عقبة جبر وغادروا بعد 4 ساعات - لم يتم اعتقال الاثنين اللذين نفذا العملية عند مفترق ألموغ .

وبينت قناة كان أنه وخلال النشاط حدثت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين ولم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال ، موضحةً أنه تم استجواب 18 شخصا في الميدان، ونقل 6 إلى التحقيق في الشاباك.

ويشار إلى أن آليات الاحتلال "الإسرائيلية" انسحبت اليوم السبت 4/2/2023 ، من قرية عقبة جبر بأريحا بعد ساعات من عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال أدت لإصابة 9 مواطنين بينهم إصابتان خطيرتان ودمار واسع في منازل المواطنين التي حاصرتها بحثاً عن عدد من الشبان ، واعترافها بالفشل في اعتقال المطلوبين.