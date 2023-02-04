قناة كان: عملية لـ4 ساعات وبمساعدة5 وحدات عسكرية مختلفة... الاحتلال يفشل في أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:31 ص
04 فبراير 2023
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قال إيتاي بلومنتال الصحفي الإسرائيلي في قناة "كان" إن قوات من وحدة دوفدفان وماجلان، والكتيبة 47 "أسود الأغوار"، والشاباك، وحرس الحدود، أنهت النشاط العسكري في مخيم عقبة جبر وغادروا بعد 4 ساعات - لم يتم اعتقال الاثنين اللذين نفذا العملية عند مفترق ألموغ .

وبينت قناة كان أنه وخلال النشاط حدثت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين ولم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال ، موضحةً أنه تم استجواب 18 شخصا في الميدان، ونقل 6 إلى التحقيق في الشاباك.

ويشار إلى أن آليات الاحتلال "الإسرائيلية" انسحبت اليوم السبت 4/2/2023 ، من قرية عقبة جبر بأريحا بعد ساعات من عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال أدت لإصابة 9 مواطنين بينهم إصابتان خطيرتان ودمار واسع في منازل المواطنين التي حاصرتها بحثاً عن عدد من الشبان ، واعترافها بالفشل في اعتقال المطلوبين.

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