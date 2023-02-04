ما هو الشرط الذي وضعه ديلور لعودته لمنتخب الجزائر؟

وضع النجم الجزائري أندي ديلور، لاعب نانت الفرنسي الجديد، شرطاً لعودته لمنتخب بلاده في أعقاب توقفه بسبب الإصابة مؤخراً.

ويُشار إلى أنه عقد اللاعب صلحاً مع جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، حيث لم يظهر سوى في مباراتين فقط مع الخضر، أمام كل من غينيا ونيجيريا، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2022.

وبعد ذلك، غاب ديلور خلال المباريتين الوديتين مالي والسويد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب عدم جاهزيته البدنية.

وكشف ديلور، في تصريحات لإذاعة "RMC"، أنه يبقى متحمسا للتواجد رفقة تشكيلة المدرب جمال بلماضي، مؤكدا في نفس الوقت بأن مكانته حاليا تبقى غير مضمونة، بسبب عدم لعبه بشكل منتظم في الفترة الأخيرة.

وقال : "سأقوم بكل ما يلزم، لأكون في أفضل لياقة ممكنة، وأسترجع مكانتي مع المنتخب الجزائري، خلال شهر مارس/ آذار المقبل".

وأضاف ديلور: "الأهم بالنسبة لي حاليا هو تقديم أفضل ما لدي في التدريبات بشكل يومي، لكي أكون في المستوى عندما يتم الإعتماد عليّ في المباريات الرسمية".

وختم قائلاً: "من أجل اللعب مع المنتخب، يجب أن يكون اللاعب يقدم مستويات جيدة مع فريقه".

جدير ذكره أن ديلور سجل أول مشاركة رسمية له رفقة فريق نانت، خلال جولة الأسبوع الماضي من الدوري الفرنسي، عندما لعب لمدة ربع ساعة خلال الهزيمة أمام مارسيليا.