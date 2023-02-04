سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:53 ص
04 فبراير 2023
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18
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وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18 والباقي في هذه المقالة التي تم توزيعها على جميع المنصات الرقمية لتعميم الفائدة والوصول إلى اكبر عدد ممكن من الأشخاص كي يطلعوا بصورة أكبر على هذه الأسعار في تعاملات اليوم بالأسواق (بيع، شراء) حيث جاءت على النحو التالي:

 سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 408,000 شراء 407,429

عيار 22 بيع 374,000 شراء 373,476

عيار 21 بيع 357,000 شراء 356,500

عيار 18 بيع 306,000 شراء 305,571

عيار 14 بيع 238,000 شراء 237,667

عيار 12 بيع 204,000 شراء 203,714

الاونصة بيع 12,688,800 شراء 12,671,029

الجنيه الذهب       بيع 2,856,000 شراء 2,852,000

الكيلو    بيع 408,000,000 شراء 407,428,571

 سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      150,667 ليرة     $59.98

سعر الذهب عيار 22       138,112 ليرة     $54.98

اسعار الذهب عيار 21      131,837 ليرة     $52.48

اسعار الذهب عيار 18      113,002 ليرة     $44.98

سعر الذهب عيار 14       87,889 ليرة      $34.99

سعر الذهب عيار 12       75,333 ليرة      $29.99

اسعار أوقية الذهب 4,685,734 ليرة   $1,865

اسعار جنيه الذهب 1,054,692 ليرة   $419.85

اسعار كيلو الذهب 150,666,697 ليرة         $59,977

 سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

وأخيرا، جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 فبراير  150,712         131,876         113,036         87,916 75,356

2 فبراير  154,501         135,191         115,877         90,126 77,250

1 فبراير  157,812         138,088         118,361         92,057 78,906

31 يناير 155,796         136,325         116,849         90,881 77,898

30 يناير 155,324         135,912         116,495         90,606 77,662

29 يناير 155,801         136,329         116,853         90,884 77,901

28 يناير 155,799         136,328         116,851         90,883 77,900

27 يناير 155,758         136,292         116,821         90,859 77,879

26 يناير 156,013         136,514         117,011         91,008 78,006

25 يناير 157,283         137,626         117,964         91,749 78,642

 سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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