وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18 والباقي في هذه المقالة التي تم توزيعها على جميع المنصات الرقمية لتعميم الفائدة والوصول إلى اكبر عدد ممكن من الأشخاص كي يطلعوا بصورة أكبر على هذه الأسعار في تعاملات اليوم بالأسواق (بيع، شراء) حيث جاءت على النحو التالي:
سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 408,000 شراء 407,429
عيار 22 بيع 374,000 شراء 373,476
عيار 21 بيع 357,000 شراء 356,500
عيار 18 بيع 306,000 شراء 305,571
عيار 14 بيع 238,000 شراء 237,667
عيار 12 بيع 204,000 شراء 203,714
الاونصة بيع 12,688,800 شراء 12,671,029
الجنيه الذهب بيع 2,856,000 شراء 2,852,000
الكيلو بيع 408,000,000 شراء 407,428,571
سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21
وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 150,667 ليرة $59.98
سعر الذهب عيار 22 138,112 ليرة $54.98
اسعار الذهب عيار 21 131,837 ليرة $52.48
اسعار الذهب عيار 18 113,002 ليرة $44.98
سعر الذهب عيار 14 87,889 ليرة $34.99
سعر الذهب عيار 12 75,333 ليرة $29.99
اسعار أوقية الذهب 4,685,734 ليرة $1,865
اسعار جنيه الذهب 1,054,692 ليرة $419.85
اسعار كيلو الذهب 150,666,697 ليرة $59,977
سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18
وأخيرا، جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356
2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250
1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906
31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898
30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662
29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901
28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900
27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879
26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006
25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642
وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .