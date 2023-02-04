وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18 والباقي في هذه المقالة التي تم توزيعها على جميع المنصات الرقمية لتعميم الفائدة والوصول إلى اكبر عدد ممكن من الأشخاص كي يطلعوا بصورة أكبر على هذه الأسعار في تعاملات اليوم بالأسواق (بيع، شراء) حيث جاءت على النحو التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 408,000 شراء 407,429

عيار 22 بيع 374,000 شراء 373,476

عيار 21 بيع 357,000 شراء 356,500

عيار 18 بيع 306,000 شراء 305,571

عيار 14 بيع 238,000 شراء 237,667

عيار 12 بيع 204,000 شراء 203,714

الاونصة بيع 12,688,800 شراء 12,671,029

الجنيه الذهب بيع 2,856,000 شراء 2,852,000

الكيلو بيع 408,000,000 شراء 407,428,571

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,667 ليرة $59.98

سعر الذهب عيار 22 138,112 ليرة $54.98

اسعار الذهب عيار 21 131,837 ليرة $52.48

اسعار الذهب عيار 18 113,002 ليرة $44.98

سعر الذهب عيار 14 87,889 ليرة $34.99

سعر الذهب عيار 12 75,333 ليرة $29.99

اسعار أوقية الذهب 4,685,734 ليرة $1,865

اسعار جنيه الذهب 1,054,692 ليرة $419.85

اسعار كيلو الذهب 150,666,697 ليرة $59,977

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

وأخيرا، جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

31 يناير 155,796 136,325 116,849 90,881 77,898

30 يناير 155,324 135,912 116,495 90,606 77,662

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-2-2023 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .