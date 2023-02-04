أجمل دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2023، يقترب الناس من الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، إذ يستقبل المسلمون هذا الشهر العظيم بعد 49 يوماً من الآن، أي ما يعني إن أقل من شهرين تبقى على صوم أول يوم من رمضان 2023، حيث إنه ومنذ القدم يحتفل المسلمون بقدوم الشهر الفضيل بالأدعية وتعليق الزينة والأناشيد الروحانية والإيمانية، لكنهم قبل حلول شهر رمضان بيوم أو أيام قليلة يستحضر معظم المسلمون أدعية ليدعونها عند قدوم شهر رمضان المبارك 2023.

أجمل أدعية استقبال رمضان المبارك 2023

أجمل أدعية استقبال رمضان المبارك 2023، أدعية استقبال رمضان كثيرة ومنوعة، ولا تقتصر على دعاء معين في حد ذاته، بل إن لكل مسلم حق اختبار الادعية التي يراها مناسبة ويرددها عند قدوم شهر رمضان المبارك، فمنها أدعية الاستغفار ومنها أدعية الرزق ومنها أدعية نية صوم رمضان، لذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أجمل أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 2023-1444 مكتوبة بي دي اف.

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أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2023

أدعية مستجابة لشهر رمضان المبارك 2023، الآلاف من الناس ينتظرون بدء أول يوم رمضان 2023، حتى يؤدون الفريضة لمدة 29-30 يوماً، حيث لا تقتصر أعمال هذا الشهر على الصيام فقط، بل على الصلاة وإحياء ليلة القدر وصلوات التراويح والأعمال الصالحة وكذلك الأدعية وقراءة القرآن وختمه لأكثر من مرة، بهدف استثمار أيام الشهر الفضيل التي تحر علينا مرة واحدة كل عام، لذا سننشر لكم أدعية شهر رمضان 2023 مستجابة، حتى يرددها المسلمون في كل مكان في العالم.

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شهرين تفصلنا عن رمضان ، اللهُم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونحن في سعة وعافية لا فاقدين ولا مفقُودين 🤲🏻#رمضان_2023 — أدعية وأذكار (@duaakw__) January 25, 2023

ماذا كان يقول الرسول عند استقبال رمضان

ماذا كان يقول الرسول عند استقبال رمضان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء داعيا الله سبحانه وتعالى عند قدوم شهر رمضان المبارك، لذا فإن الناس يقتدون برسولهم الكريم ويحيون سنته ويرددون ما كان يردده في أي مناسبة كانت، حيث إن دعاء استقبال شهر رمضان 2023، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهرًا، للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللھم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين، وبلغناه اياه جميعاً على خير الأحوال وأفضلها، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.