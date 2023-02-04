غزة: إحصائية التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز"، أقصى شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت الإحصائية الصادر عن هيئة المعابر، أن إجمالي المغادرين عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغ لـ 10130، ينما وصل عدد الوافدين إلى 11441، مشيرة إلى منهم 9960 مواطناً و137 أجنبياً، و33 من الداخل الفلسطيني المحتل.

ونوهت إلى أن أعداد الوافدين إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 11281 مواطناً، و138 أجنبياً، و17 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.