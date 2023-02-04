الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد المجاهدين أحمد كميل وعمار زكارنة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد: أحمد كميل

ميلاد فارس:

بتاريخ 27 يناير 1974م، كانت بلدة قباطية قضاء جنين على موعد مع فارسها أحمد صادق كميل لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد:

التحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث تمتع بالسرية الكاملة فلم يكن أحد يعلم عن انتمائه، وشارك مع إخوانه في صد التوغلات الصهيونية وإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال والمشاركة في إحدى عمليات إطلاق النار التي اعترف حينها العدو بإصابة أحد ضباطه.

الشهيد المجاهد: عمار زكارنة

ميلاد فارس:

بتاريخ 2 أبريل 1989م كانت بلدة قباطية قضاء جنين على موعد مع فارسها عمار عبد الرحيم زكارنة لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

في صفوف الجهاد:

التحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، ثم تدرج بالعمل في صفوف الجناح العسكري سرايا القدس وقد شارك إخوانه في العديد من المهات الجهادية من ضمنها عمليات إطلاق النار صوب قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتصدي لاقتحامها قوات الاحتلال، وزرع العبوات الناسفة في طرق الآليات الصهيونية، وكان على علاقة متينة مع الشهيد أحمد كميل الذي ارتقى برفقته.

شهداء على طريق القدس:

بتاريخ 4 فبراير عام 2008م، كان الفارسان أحمد وعمار على موعد مع الشهادة بعدما خاضا اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في الحارة الغربية من بلدة قباطية، انتهى بارتقائهما مقبلين غير مدبرين مكملين طريق الدم وملتحقين بركب من سبقهم من الشهداء.