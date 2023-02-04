الألم المستمر في الحوض أو الظهر عند النساء... يُنذر بمرض خطير

حذرت دراسة طبية من الألم المستمر في الحوض أو الظهر عند النساء الذي قد يكون علامة على مرض خطير، حيث إن الأعراض تخلط بين أعراض السرطانات وبين أمراض أخرى أقل خطورة على الجسم.

وبينت الدراسة وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الألم المستمر في الحوض أو الظهر عند النساء ، يعطي تشخيصاً مبكراً للإصابة بالسرطان وخاصة سرطان عنق الرحم، وهو نوع من السرطان يتطور في عنق الرحم لدى المرأة.

وبينت الدراسة : في العادة لا ينتج عن سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة أي علامات أو أعراض، وهذا هو السبب في أن من المهم للغاية فحص عنق الرحم بانتظام".

فمعظم النساء المصابات بالمرض لا تظهر عليهن أعراض حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة، لكن بعض العلامات قد تكون في الواقع عارضا من أعراض هذا السرطان، وهو ما تجب معرفته.

