الاحتلال يكشف عن المستهدفين في عملية عقبة جبر بأريحا والطريقة التي يستخدمها

كشفت قناة كان العبرية اليوم السبت 4/2/2023 أن قوات الجيش اقتحمت عقبة جبر قرب أريحا لاعتقال فلسطينيين نفذوا عملية مفترق ألموغ.

وبين قناة كان أن اشتباكات تدور في المكان وتم اعتقال عدد من الأشخاص والعملية مستمرة حتى اللحظة .

ومن جانبه قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت" إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلوب "طنجرة الضغط" في عمليته بأريحا للوصول للمقاومين.

وكانت قوات الاحتلال فرضت حصاراً خانقاً منذ سبعة على مدينة أريحا ، عقب عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا قبل أسبوع.

وعلق مسؤول عسكري "إسرائيلي على العملية أن عملية أريحا كانت من الممكن أن تنتهي بطريقة تذهل المنطقة بأكملها، لولا تعطل سلاح المنفذ ، حيث إن عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، حيث وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح، ثم لاذ بالفرار من المكان، ولا تزال قوات الاحتلال تلاحقه.