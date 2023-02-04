سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء وشركات الصرافة 4 فبراير 2023، تحديث سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في جمهورية مصر العربية محط اهتمام المصريين الذين يبحثون في كل صباح عن سعر الدولار في مصر في السوق السوداء وشركات الصرافة وفي البنوك الرسمية، أبرزها البنك الأهلي وبنك مصر المركزي، حيث إن لكل جهة مذكورة في هذا التقرير سعر يختلف عن غيره، لذا نخصص هذه المقالة للحديث عن تفاصيل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4 فبراير 2023.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في شركات الصرافة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في شركات الصرافة، شركات الصرافة أكثر الوجهات التي تستقطب الزبائن في جمهورية مصر العربية بعد السوق السوداء للاطلاع على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، كونها قريبة من سعر السوق السوداء ولا يطرأ عليها تغييرا كبيراً، حيث يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار في مصر عند الصرافين اليوم السبت 4 فبراير 2023، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة نحو 30.13 جنيها مصرياً للشراء، و30.33 جنيها مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم السبت 2 فبراير 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم السبت 2 فبراير 2023 في السوق السوداء، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصر اليوم السبت في السوق السوداء حيث وصل سعر الجنيه المصري في مصر اليوم السبت 4 فبراير 2023، عند 31.5 جنيهات مع السماح بانخفاض الجنيه في السوق الرسمية لدى البنوك، لكنه يختلف من ساعة إلى أخرى وفق التطورات الحاصلة في الاقتصاد المصري والوضع السياسي أيضا.

اخر تحديث اليوم في سعر الدولار بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة



سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت



سعر الدولار في السوق السوداء مصر#الدولار

اسعار العملات

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أسعار العملات في السوق السوداء في مصر اليوم

أسعار العملات في السوق السوداء في مصر اليوم، الفقرة الأخيرة من هذه المقالة، سنخصصها لأسعار العملات المختلفة في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 فبراير 2023، وسنبدأ في سعر الريال السعودي اليوم في مصر، حيث بلغ صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 8.04 جنيهات، بينما سجل سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، 32.67 جنيها، أما سعر الدينار الكويتي فقد سجل اليوم أمام الجنيه المصري 98.91 جنيها، كما سجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 8.21 جنيها.