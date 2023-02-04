بالفيديو الاحتلال يُغلق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:23 ص
04 فبراير 2023
قرية عقب.PNG
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الاحتلال يُغلق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا

 

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