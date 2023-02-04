تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
7° - 6°
الثلاثاء
9° - 8°
الأربعاء
11° - 11°
الخميس
9° - 9°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.46
يورو
3.75
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
4.88
جنيه إسترليني
4.27
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
الاحتلال يُغلق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:23 ص
04 فبراير 2023
الاحتلال يُغلق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا
متعلقات
الاحتلال يقتحم أريحا واندلاع مواجهات قرب مدخل مخيم عقبة جبر
07:22 ص
قوات الاحتلال تعتقل شابا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا
06:50 م
بالصور
مسيرة حاشدة في غزة تندد بمجزرة الاحتلال في مخيم جنين
07:32 م
بالصور
مشيرة حاشدة في غزة تندد بمجزرة الاحتلال في مخيم جنين
07:32 م
عاجل