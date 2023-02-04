محدث بالفيديو والصور الاحتلال ينسحب من عقبة جبر مخلفاً 9 إصابات بينها خطيرة ودمار كبير ومزاعم باعتقال عدد من المطلوبين

أصيب 9 مواطنين، صباح اليوم السبت 4-2-2023، خلال حصار قوات الاحتلال لأحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا، حيث أطلقت قذائف باتجاه المنزل المحاصر.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الإصابات إلى 9 بينها اثنتان خطيرتان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وقالت مصادر صحفية: "قوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل في مخيم عقبة جبر، تنادي عبر مكبرات الصوت على فلسطينيين لتسليم أنفسهم، فيما رد مقاومون بإطلاق النار".

وأوضحت المصادر الصحفية، أن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاصر المنزل المستهدف.

وبدوره، قال الإعلام العبري: "إن عملية خطيرة تجري في أريحا الآن، حيث تحاصر قوات الجيش منزل منفذ عملية "البقعة" التي وقعت قرب أحد المطاعم مؤخراً".

وفي أعقاب هذه الأحداث قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال التي تقوم بعملية عسكرية في المنطقة.







