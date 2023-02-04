طقس فلسطين.. منخفض جوي جديد وسقوط الأمطار على مختلف المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 4 يناير 2023، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو بارداُ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.