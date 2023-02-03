سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 4 فبراير 2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 4 فبراير 2023، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار صرف الدولار في سوريا، و يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار العملات و خصوصاً سعر صرف الدولار في سوريا كما جاءت في تداولات اليوم السبت 4-2-2023.

سعر الدولار في سوريا

شهدت أسعار صرف الدولار قفزة في سوريا، صباح اليوم السبت 4 فبراير/شباط 2023، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في بيان رسمي أمس، أنه قرر خفض سعر الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4522، أي بنسبة 47%.

ويعتبر هذا هو الخفض الثاني لسعر الليرة السورية مقابل الدولار من قبل البنك المركزي منذ مطلع العام الحالي 2023.

وخسرت الليرة السورية منذ عام 2011 نحو 99.3% من قيمتها عندما كان الدولار الواحد يساوي 49 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

و صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى نحو 6850 ليرة للشراء، و6950 ليرة للبيع، مقابل 6800 ليرة للشراء، و6875 ليرة للبيع أمس بحسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 695 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).