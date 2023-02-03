أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 4 فبراير 2023

سعر غرام الذهب في السعودية اليوم السبت 4 فبراير 2023، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب مقابل الريال السعودي، حيث تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 4 -2-2023.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

و شهدت أسعار الذهب تراجعاً اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم السبت 4 فبراير/ شباط 2023، رغم استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 231.25 ريال (61.63 دولار) مقابل 235.85 ريال (62.85 دولار)، أمس، بحسب منصة جولد برايس توداي.

كما هبط سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 173.44 ريال (46.22 دولار) مقابل 176.89 ريال (47.14 دولار)، أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

وهوى سعر الذهب في السعودية اليوم للغرام عيار 21 إلى 202.35 ريال (53.93 دولار) مقابل 206.37 ريال (54.99 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

هبط سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم إلى 1619 ريالا (431.42 دولار) مقابل 1651 ريالا (439.95 دولار)، أمس.