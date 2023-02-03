سعر غرام الذهب في مصر النهاردة السبت 4 فبراير 2022 | أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة السبت 4 فبراير 2023، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، و تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 -2-2023.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب تراجعاً اليوم في مصر خلال مستهل تداولات السبت 4فبراير/ شباط 2023، رغم استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

و هبط سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم السبت إلى 2000 جنيه للبيع و1977.25 جنيه للشراء، مقابل 2011.5 جنيه للبيع و1977.25 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم السابق وفقا لبيانات موقع "آي صاغة".

وانخفض سعر غرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 1500 جنيه للبيع و1482.75 جنيه للشراء، مقابل 1508.5 جنيه للبيع و1482.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

كما هوى سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1750 جنيها للبيع و1730 جنيها للشراء، مقابل 1760 جنيها للبيع و1730 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 15040 جنيها مقابل 15120 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.