مصرع 12 مهاجرا بينهم أم وطفلها خلال عبورهم المتوسط

لقي 12 مهاجرا مصرعهم خلال محالتهم عبور البحر المتوسط، على ما أفادت السلطات الإيطالية ومنظمة غير حكومية، اليوم الجمعة.

وانتشل خفر السواحل الإيطالي، مساء الخميس، جثث ثمانية مهاجرين هم خمسة رجال وثلاث نساء إحداهن حامل، على متن مركب خلال هذه الرحلة عبر وسط البحر المتوسط التي تعتبر الأخطر في العالم.

وأفاد الناجون الـ42 الذين نقلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة عن مصرع "رجل وطفل سقطا في البحر خلال الرحلة"، على ما أفاد خفر السواحل في بيان، فيما ذكرت وكالة أنسا الإيطالية أن الطفل رضيع عمره أربعة أشهر رمت والدته جثته في البحر، وأن الرجل قفز في المياه لانتشالها فغرق.

وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا فيليبو مانينو لوكالة فرانس برس، الجمعة "لم أعد قادرا على إحصاء الموتى. أشغل منصب رئيس البلدية منذ ستة أشهر وتلقيت حتى الآن أربعين قتيلا على الأقل. هذا ليس أمرا طبيعيا وكل أسبوع تقريبا ننتشل جثثا".

وتقع جزيرة لامبيدوسا البالغة مساحتها 20 كيلومترا مربعا على بعد حوالي مئة كيلومتر من شرق الساحل التونسي في قلب البحر المتوسط، وتمثل البوابة الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الآتين من شمال إفريقيا.

وأفادت منظمة "سي آي" غير الحكوميّة الألمانية ظهر الجمعة أن سفينة الإنقاذ التابعة لها "سي آي 4" أنقذت 109 أشخاص بينهم العديد من الأطفال خلال عمليتين ليل الخميس الجمعة، وأنّها انتشلت جثتين إحداهما جثة والدة.

وقال رئيس المنظمة غوردن إيسلر "خلال السنوات الست الأخيرة، وخلال أكثر من عشرين مهمة، وصلنا دائما في الوقت المناسب لمنع سقوط قتلى. لكن عندما وصلنا هذه المرّة كان قد فات الأوان لشخصين"، وفق ما جاء في بيان.